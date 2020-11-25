У мережі з'явилось фото сина відомої російської співачки Христини Орбакайте, на якому він позує разом з мамою у формі правоохоронця

Як передає Politeka, відповідна світлина з'явилась на фан-сторінці Орбакайте.

На фото син Орбакайте Микита стоїть поруч із мамою. При цьому він одягнений в поліцейську форму, а Христина - в пальто сірого кольору. Вони обидва посміхаються і виглядають доволі щасливими.

В коментарях фоловери також зазначили, що мама і син виглядають дуже гарними на фото, однак деякі все ж не зрозуміли, чому на Микиті вдягнена форма правоохоронця.

"Синочок дуже вихований, скромний і гарний!", "Дуже личить йому форма! Дай Бог йому здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я! Звісно, і всій вашій родині", "Що за форма на Микиті?", "Микита служив?", "Форма супер!", "Приємна молода людина, талановитий!", "Дуже хороший син у Христини! Взагалі сім'я не розпещена!", "Несподівано...", "Форма Микиті личить! Чоловік! Мама, мов сестра!", "Як брат із сестрою! Гарні які!", "Що за форма? Звідки зірки?", "З якого переляку на ньому форма?", "Чому у формі?" - пишуть в коментарях.

Також користувачі припускають, що Микита міг вдягнути форму задля якоїсь ролі на телебаченні.

Нагадаємо, що щаслива Орбакайте показала стирчащий животик і чоловіка-красеня: "що, вже не розлучаєтеся?".

А ще Politeka писала, що спливла правда про скандальне розлучення Орбакайте з "влюбчивим" чоловіком.

Також Politeka повідомляла, що юна Крістіна Орбакайте і ще повненька Алла Пугачова вразили зовнішністю на архівному фото: як вони виглядали.