Українська співачка Настя Каменських влаштувала милу фотосесію з чоловіком вдома

Настя і Потап люблять ділитися сімейними кадрами і показувати, як проходять їхні будні вдома у вільний час. При цьому зірки часто розповідають у своїх профілях в Instagram про стосунки, про взаєморозуміння і про те, чому не ревнують один одного.

У той же час в ефірі програми "Зоряний шлях" нещодавно Потап розповів, що йому не подобається, коли його дружина цілується з акторами, якщо бере участь в якихось зйомках, але при цьому він їй довіряє і навіть не проти відвертих фотосесій.

За словами Потапа, він дійсно не має нічого проти пікантних фотосесій Каменських. Вони йому дуже подобаються, як чоловікові, причому нерідко жаркі фото він робить сам, фотографуючи дружину в сміливих образах.

На спільних же фото, як правило, пара просто милується один одним, посміхається на камеру і виглядає дуже по-домашньому. У коментарях користувача захопилися зірками і їх фото:

"Щасливі такі😍 🥰; крута Сімейка люблю люблю вас😍 😍; молодці. обожнюю вас; ві прекрасна пара🔥 🔥 🔥 🔥; Потап і Настя клас !!!; Що, побажати, тільки, гармонії і взаєморозуміння!!!; Ви просто красені; класна пара😮; Красотулички мої улюблені, я вас просто обожнюю і дуже, дуже, дуже сильно вас люблю!!! 💓 💓 💓 ; Настя,ти взагалі на себе не схожа!😘 ; Красива пара!!!!👏».

Також до цього 33-річна артистка опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала ненафарбованою, з високою Гулькою.

Співачка сиділа в чорно-білій сукні, яка трохи задралася, оголивши її чарівні ніжки, і тримала на руках білого кучерявого цуценя.

На першому фото Настя склала губи "качечкою", притулившись обличчям до улюбленця, а на другому - цмокнула його в щоку - щеня аж язик висунув від задоволення і ніжності. Сама співачка, до слова, також сяяла від радості спілкування з твариною.

"Привіт там🤍 🐶", - підписала знімки зірка.

Однією з перших зворушливий пост оцінила телеведуча Леся Нікітюк, поставивши "сердечко". Користувачі кинулися коментувати побачене і жартувати з приводу того, куди Настя справи свого чоловіка, репера Потапа.

Нагадавши, Потап заговорив про почуття до Каменських.

Також Politeka писала, що бліда Каменських в домашньому костюмчику спантеличила закатованим виглядом