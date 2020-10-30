Украинская исполнительница Настя Каменских похвасталась фигурой в откровенном наряде

Как сообщает Politeka, снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

«Черные наряды всегда в моде. Согласны?», - написала она.

Каменских позирует в черном купальнике, поверх которого надето черное шелковое пляжное платье, распахнув которое артистка демонстрирует загорелое бедро. В руке она держит черные солнцезащитные очки.

Волосы Каменских собрала в высокий пучок. Образ дополняют нежные украшения.

В сети восхищаются формами артистки. При этом кого то даже взволновало, не холодно ли ей на открытом воздухе в таком наряде, хотя очевидно, что снимок сделан не сейчас.

«Шикарная», «Мощь», «Бомба», «Настюха, ты бомба», «Очень красивая женщина, Настя», «Бомба. Супер. Огонь», «Потап везунчик», «Отличный образ», «Не холодно?», «Много девушек, но таких красивых, как ты, нету, ты мечта каждого парня», - пишут в комментариях.

Напомним, раздетую Каменских застали в джакузи с фигуристой женой Позитива из "Время и Стекло".

Как сообщала Politeka, шаловливая Каменских позволила Потапу укусить себя за шею, горячее видео.

Также Politeka писала, что Каменских свела с ума красотой в тонкой маечке и кожаных шортах: «Бомба, честно говоря».