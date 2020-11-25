Українська прима-балерина Катерина Кухар з проекту "Танці з зірками" вразила розкішною фігурою в наряді з декольте

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість розмістила у себе на сторінці в Instagram.

"Вірите в силу подяки?✨ Кажуть, що це найшвидший шлях до достатку! Давайте напишемо в коментарях за що ви вдячні цьому дню...♥️ Я почну» " - йдеться в повідомленні.

Так, Кухар подякувала за " аромат квітів на приліжковому столику; майбутній спектакль; любов і можливість насолоджуватися музикою в поїздці».

"Вам йде рожевий колір" « "яка красуня», «ти божественно красива», «гарненька дівчинка, плаття теж чарівне», «яка ви тут чарівна», «стильна і найкрутіша», «боже, яка прекрасна посмішка», "вірю в силу красивої гр*ди", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що суддя шоу» Танці з зірками " Катерина Кухар показала миле фото в компанії своєї дочки, яка відзначає день народження

Радісна мама зворушливо привітала іменинницю, а також розмітила кілька фотографій. На першому фото дівчинка позує в красивій сукні з кульками в руці, а на другому – разом з Катериною Кухар.

Нагадаємо, що прискіпливу Кухар не пробачили за нову витівку на»Танцях з зірками".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Нікітюк відвела у Фреймут красеня з "Танців з зірками", кадри пристрасті:"Скоро дитина з'явиться".

Також Politeka писала, що новий скандал після "Танців з зірками", Фреймут і Кухар рознесли через відхід Петрожицької.