Девятый выпуск шоу "Танці з зірками" 2020 очень разочаровал украинцев развязкой

На грани вылета в этот раз оказались две пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Танчинец и Яна Цибульская, передает Politeka.net. Но неожиданно актриса Дарья Петрожицкая, которая получила меньше всего баллов от жюри, но избежала зоны риска благодаря голосам зрителей, решила покинуть шоу вместо одной из пар. Так, на этой неделе шоу покинула Дарья Петрожицкая и ее партнер Игорь Гелуненко.

В сети зрители раскритиковали неадекватные комментарии и грубость приглашенной судьи Маши Ефросининой, которая во время своего участия в "Танцях з зірками" дошла только до пятого эфира, Григория Чапкиса и Екатерины Кухар. Досталось также телеведущей Ольге Фреймут, которая за сравнительно слабый танец с Лесей Никитюк получила 10 баллов от Кухар.

"Неожиданное для кого? Вы топили ее с самого начала, а сегодня превзошли сами себя - заказные комментарии Чапкиса и Ефросининой мерзко было слышать! Для вас и голосования зрителей уже ничего не стоит-упрямо пихаете Фреймут, сливаете Дашу и добрались уже и до Мейхер! Такими темпами скоро это, когда-то прекрасное шоу, будут смотреть только муж Фреймут да вы сами!!!",

"Пусть останется на совести судей- валить одну (Дарья) и тянуть за уши до финала другую (Фреймут)😠😠😠😠",

"Да согласна со мнением большинства👍Достойный поступок,Фреймут со своими обидами уже достала тянут как Кравец в том сезоне уже не интересно одно и тоже так костюмы только меняет,Молодец Верка Сердючка классно поставила на место,хоть уже на канал своим нытьем не просится😀",

"Было смешно смотреть как судит кого-то деревянная Ефросинина (((",

"Достойно как победитель!!! Буратино-Фреймут такого бы не сделала!",

"Очень жаль что Дарья покинула проэкт. На мой взгляд, на данный момент самая слабая участница О.Фреймут, должна была уйти она", — пишут возмещенные зрители.

Напомним, Фреймут на фоне Никитюк опозорилась на "Танцях з зірками", видео нового фиаско.

Как сообщала Politeka, Мейхер и Димопулос взбудоражили на "Танцях з зірками" баттлом в окружении горячих красавцев.

Также Politeka писала, что Ольга Сумская перед «Танцями з зірками» показала дружбу со звездой «Папика».