Судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала милое фото в компании своей дочери, которая отмечает день рождения

Праздничные снимки прима-балерина разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka

21 ноября в семье Екатерины Кухар — грандиозное мероприятие. День рождение отмечает ее дочь Анастасия. Сегодня девочке исполнилось шесть лет.

Радостная мама трогательно поздравила именинницу, а также разметила несколько фотографий. На первом фото девочка позирует в красивом платье с шариками в руке, а на втором – вместе с Екатериной Кухар.

«Моя маленькая куколка! Мой любимый цветочек Аленький! Пусть тебя вечно кружит любовь! Пусть все твои мечты сбываются, а их поток никогда не останавливается! Лети по этой жизни как ракета, стремительно, ярко и всегда только вверх! Пусть все звезды зажигаются на твоем пути!», - подписала прима-балерина.

Фолловеры присоединились к поздравлениям в комментариях.

"Поздравляем нашу принцессу 💗💗💗пусть растёт самой любимой и счастливой,обнимаем крепко",

"С именинницей. Крепкого здоровья доченьке, исполнения желаний, благополучия и всего самого наилучшего♥️😍",

"Мои поздравления родителям и дочурке, здоровья крепкого, счастья безмерного🎂🎈❤️",

" Такая милая и красивая!!", - пишут в сети.

Напомним, что придирчивую Кухар не простили за новую выходку на «Танцях з зірками».

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