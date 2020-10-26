Украинская телеведущая Леся Никитюк изумила страстными объятиями с Ильей Падзиной, партнером Ольги Фреймут в шоу "Танці з зірками".

Красотка выложила совместные фото с танцором на своей странице в социальной сети Инстаграм, пишет Politeka.net. Звезды сфотографировались вместе в тех же костюмах, в которых выступали во время последнего эфира шоу. Так на Лесе надето двухслойное платье с открытыми бедрами и подвесками, а Илья нарядился в строгий черный костюм с рубашкой.

На снимках участники тесно прижались друг к другу и продемонстрировали неподдельную страсть. Падзина схватил свою партнершу за талию и с наслаждением вдохнул аромат ее волос. Никитюк, в свою очередь, приложилась рукой к бедру красавца и поиграла со своими волосами.

"Шикарный вид - шикарный вечер☺️ И прикольный Dance 💃 кайфанула прям 🤪 Смотрели ? Как вам?", - поинтересовалась Леся Никитюк в описании.

Комментаторы не стали молчать и оставили много восторженных отзывов:

"Две Богини в одном танце. Леся и Оля огонь! Трио шикарное 👏👍"; "Леська, все було класно, я не могла очей відірвати❤️❤️❤️❤️❤️😍"; "Шикарная тигрица !♥️♥️♥️🤤"; "Вы просто клас , вау ! ❤️"; "хорошо взялся😄"; "Паренек, пока держал тебя за бедро, в космос слетал раз пять"; "Кайфонула, не только ты, похоже ... 😏😊"; "Хорошо так припарковался 😂😂😂"; "Он явно кайфует"; "Богиня паркета"; "Ух, гаряче фото👌"; "Хорошо ему, мужику то. Эх"; "Парень по его взгляду так бы тебя и сьел"; "Я вижу как кайфнула, скоро ребенок появится! 😂😂😂".

Стоит отметить, что Никитюк присоединилась к тандему Фреймут и Падзины в девятом выпуске шоу, когда участники танцевали румбу. По сюжету Леся затащила мужчину Ольги в постель, а затем боролась за свое счастье.

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Как сообщала Politeka, Ольге Фреймут после Кухар досталось от Никитюк, на "Танцях з зірками" стало еще жарче.

Также Politeka писала, что Фреймут из "Танців з зірками" убила наповал резким высказыванием.