Судья шоу «Танці з зірками», прима-балерина Екатерина Кухар стала жертвой травли в сети

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото с одного из эфиров шоу.

«Вечер pas de trois...И это значит, что любимые звезды вернутся на паркет», - анонсировала Катерина девятый прямой эфир шоу, на котором с парами танцевали участники проекта прошлых лет.

После воскресного эфира под постом Кухар началась настоящая травля звезды. Зрителям не понравилось отношение Катерины к Дарье Петрожицкой, которая покинула проект по собственному желанию. Критику слабой хореографии актрисы поклонники посчитали унижением и обрушили праведный гнев на балерину.

«Гиена», «Почему Фреймут держат, а Дашу прям Выдавили из шоу?! Это Ваша Мнимая справедливость?», «Огромное разочарование. Сколько можно всех унижать?! Раз Прима значит можно всё?? Стыдно должно быть!», «Стыдоба Кухар. Зачем унижать человека?», «Какой же вы говняный человек. Все вам вернётся в жизни, желаю вам всего самого плохого за такие ужасные комментарии, у вас черная душа», «И как женщина, и как судья шоу, отвратительны! Вам самой не противно так мерзко себя вести?», - пишут разгневанные зрители.

Напомним, что раззадоренная Кухар дала жару с красавцем из "Танців з зірками", кадры из закулисья: "Я тебе сейчас...".

Как сообщала Politeka, новый скандал после "Танців з зірками", Фреймут и Кухар разнесли из-за ухода Петрожицкой: "Мерзко было...".

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