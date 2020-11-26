Курс валют в Україні 26 листопада змусить понервувати гравців на міжбанку, гривня буде поводитися дивно

Як повідомляє Politeka, таким є прогноз фахівців з Національного банку України.

Стодоларова купюра підніметься мінімально, лише на 0,75 пункту. Дивно, але до середини минулого дня Долар зумів навіть подешевшати на 0,27 грн.

Протилежною картина буде з курсом євро. Очікується, що валюта підскочить на 10,39 гривні.

Курс валют 26 листопада буде наступним:

100 доларів – 2838,16 грн;

100 євро - 3378,4 грн.

Продовжить тиснути на гривню і Російський рубль, десять з яких можна буде придбати вже за 3,7347 грн.

До цього ми розповідали, що на тлі пандемії китайського вірусу і кризи Долар може ослабнути стосовно інших валют, втративши статус світової резервної валюти

Як прогнозують аналітики, долар в майбутньому вже можуть замінити Норвезькі крони й Австралійські долари.

У поточному році європейська валюта стосовно долара виросла на 5,5%, і в жовтні вона стала найпопулярнішою для міжнародних платежів. Найцікавіше, що Долар втратив своє лідерство вперше за сім років.

Нагадаємо, що гривня втратила ніс долару і євро, яким буде новий курс валют

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