Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала стильний образ в прозорому купальнику
Модель є затребуваною манекенницею, що рекламує білизну і стильні вбрання, також вона працює діджеєм і знімається для чоловічих журналів. Після того, як Кім почала вести Instagram, її популярність різко зросла і дівчина почала частіше брати участь в зйомках.
На фан-акаунтах почали активно показувати фото Лі, зроблені під час останніх фотосесій для глянцю. Зокрема, особливо популярними надали фото, на яких Кім позувала в прозорому купальнику з невеликими нашивками у формі квітів. Ось що пишуть під одним з таких кадрів:
"Я чув, Бог сказав ангелам, що найкрасивіший поїде відпочивати на землю, коли ти повернешся? 😍 😍 ; Чудова дама, відмінне тіло; Так мило😍; дівчина дуже шикарна !!!; 👏 🏽 👏 🏽 будь босом, як @ kimlee; Немає більшої розкоші;♥♥; я хочу коли-небудь зустрітися з тобою. Люблю свою роботу. Продовжуйте хорошу роботу ...; Красива фігура; дуже красива Кім😍 😍; Твоя гаряча Кім😘; @kimlee так благословенна; я майже впевнений, що виглядати так гаряче незаконно», - пишуть користувачі.
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Також Кім намагається зробити акцент на своєму бюсті завдяки відкритим декольте і відсутності ліфчика під сукнями.
Не став винятком і цього разу. На фан-аккаунті шанувальники поділилися яскравим фото, на якому Кім позувала в золотистій сукні з величезним вирізом на бюсті, який досягав чи не до пупка моделі.
Тонкий ремінь вдало приховав зайву відвертість. На Селфі Лі змогла підкреслити також і пухкі губи, які особливо виділяються завдяки штучному освітленню і ракурсу знизу.
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