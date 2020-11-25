Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала черговий зухвалий шпагат у золотому бікіні

Щоб привертати увагу до себе, Анастасія постійно йде на крайність і не перестає влаштовувати фотосесії на пляжі під час відпочинку. Причому робить це балерина кожен день по кілька разів і позує спеціально в непристойних бікіні.

Нещодавно зірка вирішила влаштувала неоднозначну зйомку, засвітивши в'ялу фігуру в купальнику з блискітками на інтимних місцях. При цьому Анастасія одягла ласти і вирішила показати фірмовий шпагат, що лише надав їй забавного вигляду, на думку багатьох користувачів мережі.

На анти-фанатських групах в соціальній мережі Instagram не втрималися від їдких зауважень і колючих коментарів на адресу балерини, яка відпочиває на Мальдівах.

"Мені здається, так мій шпагат ще довший😂», - пише Волочкова під фото.

А ось як реагують в мережі:

"Гостинне несмиканіе😈 👻; бобер😂; як можна свідомо виставляти на загальний огляд це..; Ніяких комплексів, взагалі ніяких! Сиськи-під-мишки, страшні ноги-пальці-шишки, ледве прикрита промежину... Милуйтеся!; ластоногий чудик # волочкова🙃 🤣 👻; ого, шпагат то збільшився в розмірах-кличте Книгу рекордів Гінесса; *ера се камбала на випасі; ну фсе, Синхронне плавання плаче️️; ось же ж бідолаха 🙈 ласти напялила, а як плавати в них не знає. Посунь ноги, диво!😅 ; Я одна чекала, коли їй ця ласта по голові шльопне?!🤔🤣🤣🤣».

До цього знаменитість розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію фотографій, на яких зображений відпочинок коханців. Обличчя свого обранця вона традиційно не показала, лише на одному з кадрів майнула чоловіча рука з келихом шампанського.

Сама балерина постала в мереживній білій сукні, що нагадує весільну, яку одягла поверх золотистого купальника. Вона гуляла босоніж по пляжу, тримаючи в руках білий букет.

За словами Анастасії, вона зробила своєму чоловікові сюрприз на Мальдівах. Вона організувала на пляжі невеликий столик з досить скромною вечерею: пляшка шампанського і кілька мініатюрних закусок. Поруч Волочкова зобразила на піску велике серце, в якому засвітила ім'я коханця - Олег.

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