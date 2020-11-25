Співачка Анастасія Кумейко відзначилася черговою епатажною витівкою, яку ще довго будуть згадувати

Як передає Politeka.net, 34-річна зірка, колишня солістка групи Nikita, а нині виступаюча під псевдонімом DJ NANA, опублікувала провокативні кадри в своїх "сторіз" в Instagram.

Анастасія остаточно позбулася сорому й одягу, залишившись в одних мікрошортиках і з рушником на голові. Прикривши бюст руками, дівчина вразила пристрасним танцем, витончено рухаючись під музику.

"Найулюбленіші танці з холодильником. З цього танцю все і почалося...",- підписані кадри.

В кінці Кумейко поставила жирну крапку, повернувшись до камери спиною і прибравши руки з грудей - дівчина трохи засвітила зайве, однак, думається, так все і було задумано.

Як відомо, танці біля холодильника, а також шпагати - фішка Анастасії. Дівчина частенько балує фанатів пікантними кадрами з кухні, при чому - не приготуванням їжі.

Раніше ми повідомляли, що екс-Nikita повторила культову сценку з фільму з Шерон Стоун "Основний інстинкт" - фокус з ногами вдався на славу.

На Анастасії було чорне плаття з високим розрізом, щоб ніщо не заважало їй провернути знаменитий фінт.

Співачка сиділа в глибокому кріслі, склавши ногу на ногу, які потім ефектно поміняла місцями. Правда частина користувачів трохи засмутилися, так як не встигли розгледіти щось "смачненьке" - зірка включила перемотування на відео.

"Нана Стоуновна?🔥 "; "Дуже красива!😍 "; "Все відмінно! 🤠 Там фольга?) "; "Ця фігурааа🔥❤️"; "з інстинктом то добре, а от із зором погано😂", - відреагували шанувальники.

Нагадаємо, спокуслива екс-Nikita ефектно розвалилася в кріслі, розкинувши піджак: "давайте почнемо з…»

Як повідомляла Politeka, розпусну екс-учасницю групи Nikita в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".