Бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко обескуражила публику, повторив культовый эпизод из фильма с Шэрон Стоун
Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда, которая сейчас выступает под псевдонимом DJ NANA, опубликовала пикантные кадры в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Как и Стоун в фильме "Основной инстинкт", Кумейко сидела в глубоком кресле, сложив ногу на ногу, которые затем лихо поменяла местами. Правда звезда включила перемотку, поэтому ее движения ногами были настолько быстрыми, что трудно что-либо разглядеть.
На Анастасии было черное платье с безумным разрезом внизу, чтобы ничего не сковывало во время финта с ногами.
Актерскому таланту Кумейко остается поаплодировать: во время сценки ее лицо оставалось невозмутимым, с легкой игривой улыбкой.
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"Ну как дела у вас с «Основным Инстинтом»? #djNana #anastasiadomination", - подписала кадры звезда.
Пользователи оживились после увиденного и кинулись комментировать:
"Отлично. Чуть помедленнее ноги. 🔥"
"Залипательно"
"С инстинктом то хорошо, а вот со зрением плохо😂"
"Нана Стоуновна?🔥"
"Очень красивая!😍"
"Все отлично! 🤠 Там фольга?)"
"Эта фигурааа🔥❤️"
"А можна помедленнее, я записываю 😂😂😂"
Ранее мы сообщали, счастливая DJ NANA, усыпанная с ног до головы драгоценностями, порадовала "вкусными" кадрами своих поклонников. Девушка даже во рту держала украшение.
«Британские ученые доказали, что обладательницы украшений с бриллиантами живут на 27% счастливее и на 16% дольше 💎💍 Решила немного продлить свою счастливую жизнь», - говорится в подписи.
Напомним, соблазнительная экс-Nikita эффектно развалилась в кресле, распахнув пиджак: «Давайте начнем с…»
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