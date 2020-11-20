Бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко обескуражила публику, повторив культовый эпизод из фильма с Шэрон Стоун

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда, которая сейчас выступает под псевдонимом DJ NANA, опубликовала пикантные кадры в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Как и Стоун в фильме "Основной инстинкт", Кумейко сидела в глубоком кресле, сложив ногу на ногу, которые затем лихо поменяла местами. Правда звезда включила перемотку, поэтому ее движения ногами были настолько быстрыми, что трудно что-либо разглядеть.

На Анастасии было черное платье с безумным разрезом внизу, чтобы ничего не сковывало во время финта с ногами.

Актерскому таланту Кумейко остается поаплодировать: во время сценки ее лицо оставалось невозмутимым, с легкой игривой улыбкой.

"Ну как дела у вас с «Основным Инстинтом»? #djNana #anastasiadomination", - подписала кадры звезда.

Пользователи оживились после увиденного и кинулись комментировать:

"Отлично. Чуть помедленнее ноги. 🔥"

"Залипательно"

"С инстинктом то хорошо, а вот со зрением плохо😂"

"Нана Стоуновна?🔥"

"Очень красивая!😍"

"Все отлично! 🤠 Там фольга?)"

"Эта фигурааа🔥❤️"

"А можна помедленнее, я записываю 😂😂😂"

Ранее мы сообщали, счастливая DJ NANA, усыпанная с ног до головы драгоценностями, порадовала "вкусными" кадрами своих поклонников. Девушка даже во рту держала украшение.

«Британские ученые доказали, что обладательницы украшений с бриллиантами живут на 27% счастливее и на 16% дольше 💎💍 Решила немного продлить свою счастливую жизнь», - говорится в подписи.

Напомним, соблазнительная экс-Nikita эффектно развалилась в кресле, распахнув пиджак: «Давайте начнем с…»

Как сообщала Politeka, развратную экс-участницу группы Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».