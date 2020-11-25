Так, Ревва опублікував фото, на якому він крокує по узбережжю моря.

"Сьогодні дуже хвилюється море... Ну, звісно, я давно не був на пляжі... Всім доброго ранку!" - написав Ревва під фото.

Світлину прокоментував український співак і продюсер Потап.

"Красавела!" - написав він своєму колезі по цеху.

Також багато хто із коментаторів звернув увагу на те, що Ревва втягнув живіт, щоб виглядати на фото більш струнким.

"Головне, живіт втягнутий", "Видихай, Сашко!", "І одразу згадався кліп "Артур Пирожков наставить"...", "Живіт вийшов із кадра", "Іноді читаєш коментарі і у ступорі сидиш. Чого тільки не напишуть. Я бажаю вам гарного відпочинку і чудового настрою. Здоров'я вам і вашій сім'ї", - пишуть у коментарях.

Як відомо, зараз Олександр Ревва разом із родиною відпочиває у Дубаї. Раніше він вже публікував фото з сімейного відпочинку, зроблені разом із дружиною та двома доньками.