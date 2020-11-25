Відомий російський шоумен, співак і комік Олександр Ревва, що також відомий публіці під псевдонімом Артур Пирожков, показав фоловерам фото зі свого відпочинку
Світлину прокоментував український співак і продюсер Потап.
"Красавела!" - написав він своєму колезі по цеху.
Також багато хто із коментаторів звернув увагу на те, що Ревва втягнув живіт, щоб виглядати на фото більш струнким.
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"Головне, живіт втягнутий", "Видихай, Сашко!", "І одразу згадався кліп "Артур Пирожков наставить"...", "Живіт вийшов із кадра", "Іноді читаєш коментарі і у ступорі сидиш. Чого тільки не напишуть. Я бажаю вам гарного відпочинку і чудового настрою. Здоров'я вам і вашій сім'ї", - пишуть у коментарях.
Як відомо, зараз Олександр Ревва разом із родиною відпочиває у Дубаї. Раніше він вже публікував фото з сімейного відпочинку, зроблені разом із дружиною та двома доньками.
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