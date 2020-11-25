Так, Ревва опубликовал фото, на котором он шагает по побережью моря.

"Сегодня очень волнуется море... Ну, конечно, я давно не был на пляже... Всем доброе утро!" - написал Ревва под фото.

Фотографию прокомментировал украинский певец и продюсер Потап.

"Красавела!" - написал он своему коллеге по цеху.

Также многие из комментаторов обратили внимание на то, что Ревва втянул живот, чтобы выглядеть на фото более стройным.

"Главное, живот втянут", "Выдыхай, Саша!", "И сразу вспомнился клип "Артур Пирожков наставит"...", "Живот вышел из кадра", "Иногда читаешь комментарии и в ступоре сидишь. Чего только не напишут. Я желаю вам хорошего отдыха и отличного настроения. Здоровья вам и вашей семье", - пишут в комментариях.

Как известно, сейчас Александр Ревва вместе с семьей отдыхает в Дубае. Ранее он уже публиковал фото с семейного отдыха, сделанные вместе с женой и двумя дочерьми.