Известный российский шоумен, певец и комик Александр Ревва, также известный публике под псевдонимом Артур Пирожков, показал фолловерам фото со своего отдыха
Фотографию прокомментировал украинский певец и продюсер Потап.
"Красавела!" - написал он своему коллеге по цеху.
Также многие из комментаторов обратили внимание на то, что Ревва втянул живот, чтобы выглядеть на фото более стройным.
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"Главное, живот втянут", "Выдыхай, Саша!", "И сразу вспомнился клип "Артур Пирожков наставит"...", "Живот вышел из кадра", "Иногда читаешь комментарии и в ступоре сидишь. Чего только не напишут. Я желаю вам хорошего отдыха и отличного настроения. Здоровья вам и вашей семье", - пишут в комментариях.
Как известно, сейчас Александр Ревва вместе с семьей отдыхает в Дубае. Ранее он уже публиковал фото с семейного отдыха, сделанные вместе с женой и двумя дочерьми.
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