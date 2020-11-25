Известный российский шоумен, певец и комик Александр Ревва, также известный публике под псевдонимом Артур Пирожков, показал фолловерам фото со своего отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Реввы в соцсети.
Так, Ревва опубликовал фото, на котором он шагает по побережью моря.
"Сегодня очень волнуется море... Ну, конечно, я давно не был на пляже... Всем доброе утро!" - написал Ревва под фото.

Фотографию прокомментировал украинский певец и продюсер Потап.

"Красавела!" - написал он своему коллеге по цеху.

Также многие из комментаторов обратили внимание на то, что Ревва втянул живот, чтобы выглядеть на фото более стройным.

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"Главное, живот втянут", "Выдыхай, Саша!", "И сразу вспомнился клип "Артур Пирожков наставит"...", "Живот вышел из кадра", "Иногда читаешь комментарии и в ступоре сидишь. Чего только не напишут. Я желаю вам хорошего отдыха и отличного настроения. Здоровья вам и вашей семье", - пишут в комментариях.

Как известно, сейчас Александр Ревва вместе с семьей отдыхает в Дубае. Ранее он уже публиковал фото с семейного отдыха, сделанные вместе с женой и двумя дочерьми.

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