Шоумен, певец Артур Пирожков (Александр Ревва - настоящее имя) и его супруга Анжелика Ревва отправились на отдых

Супруга артиста сообщила, что сейчас находится в теплых краях, подкрепив это яркими снимками, сообщает Politeka.net. Анжелика разместила снимки с яхты.

Красотка позировала в голубом платье с кружевом под грудью и на талии. Завершили ее образ золотые украшения.

Она распустила длинные волосы и выглядела очень счастливой и довольной.

Ревва позировал в белоснежной рубашке и голубых шортах. Артист прижал супругу к себе и улыбнулся.

"💙💙 Сашка с Анжи дорвались до солнышка...", - написала счастливая супруга певца.

За три часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Хватит вам уже молодеть Завидно же 😜🌷🥳", "Завидуеееееем👍🏻👍🏻👍🏻", "Чудесные!❤️

А мы ровно через неделю туда! ☀️😍", "Моя одна из самых любимых пар!!!😍😍😍ЛЮБЛЮ и ОБОЖАЮ ВАС!!!❤❤❤💋💋💋", "Ого, какое платье! 😍 Супер красивые)", "Ах,какое платье🤗👍", "А вот и они , вот и они ) прекрасная пара семейства Ра 😁🔥 👍

Счастливые люди 💫😀🌈🏝🙌🏽", " Вы такие яркие!!! 😍Цвета просто космос! 🌺🌺🌺🌺", "Такая крепкая мужская рука Вас держит..... И какая разница какое платье...", - написали пользователи сети.

Напомним, Анжелика Ревва для позирования нарядилась в откровенное белое бикини, а на голову надела оранжевую кепку с буквами LA (Лос-Анджелес).

Знаменитость посетовала на то, что улетела на отдых без своей дочери Амели и теперь ей постоянно приходится выслушивать, что она, якобы, нехорошая мать.

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