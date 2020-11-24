Відомий російський шоумен Олександр Ревва, що також відомий публіці під псевдонімом Артур Пирожков, показав фоловерам фото своєї родини
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ревви у соцмережі.
Так, шоумен опублікував фото, на якому він разом з дружиною і двома доньками знаходиться у Парку квітів. При цьому свою родину він порівняв з "найкрасивішим букетом".
"Відвідав сьогодні Парк квітів і зібрав найкрасивіший букетик в світі!!!" - написав Ревва.
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Примітно, що вся родина позує на фото у схожих образах - на всіх них одяг рожевого кольору.
Також шоумен вказав геолокацію - Дубай.
Всього за півгодини фото зібрало майже 15 тисяч лайків, а користувачі соцмережі висловлюють в коментарях захват від родини Ревви.
"Найкращий букет всього життя", "Красивий букет з радості близьких - це безцінно", "Молодці, є ж ще щасливі сім'ї у шоу-бізнесі", "Старша донька дуже нагадує доньку з мультфільму "Суперсімейка", "Ви гарна родина", "Клас!", "Вечірка у рожевому", "Так, букет справді прекрасний", "Чудова сімейна ідилія, супер", "Які гарні", "Дуже гарна пара з гарними дітьми", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, дружина Артура Пирожкова показала молодшу дочку, красунь не відрізнити: "такі щасливі".
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