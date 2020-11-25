Відома співачка і модель Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе і розповіла про машину
На фото Котова позує в кофті і шортиках, а образ доповнила кросівками. Зірка сиділа в автомобілі, а в руках тримала склянку кави. Тетяна закрила очі яскравими окулярами, а волосся залишила розпущеним. Співачка задерла ніжки, зручно влаштувавшись в автомобілі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ось так я їжджу цілими днями... Тільки це постановочне фото, а якби я вам показала все на прихованій камері, то ви б побачили як я майже живу в машині. Роблю зачіску, мейк, переодягаюся, телефоную з командою, веду переговори, працюю в ноуті, їм", - написала Тетяна під фото.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
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Повідомлялося, що колишня учасниця колективу «ВІА Гра», модель і співачка Тетяна Котова, блиснула ніжками в задертій спідниці.
Котова позувала на природі, сидячи на стільці. Красуня повернулася обличчям до спинки стільця. При цьому Котова задерла свою білосніжну спідничку, блиснувши красивими, рівними і засмаглими ніжками.
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