Известная певица и модель Татьяна Котова, которая раньше была солисткой группы "ВИА Гра", показала себя в постели

Как сообщает Politeka, ссылаясь на страницу знаменитости в Инстаграм, сегодня Котова побаловала поклонников домашним видом.

Знаменитость выбрала для видеоролика очень откровенный наряд: на ней черное кружевное белье и мужская рубашка кремового цвета. Котова в различных позах дает покрасоваться всеми изгибами своего тела, периодически обнимая собачек.

"Все мы не идеальны. А жизнь не Инстаграм, здесь не применишь фотошоп, не выберешь лучший момент и кадр... поэтому самое главное, когда нас любят такими, какие мы есть за то, что внутри! 💗Быть собой - это когда не втягиваешь живот, чтоб казаться стройнее. Когда не нужно краситься с утра пораньше, чтобы тебя любили. Когда лабутены заменены на уютные домашние тапочки, а дизайнерские шмотки на нежную пижаму и это, черт возьми все - равно сексуально!😉Когда можно съесть на ночь сладкое и не бояться, что завтра тебя разлюбят. Когда вместо идеальной укладки на голове пучок с торчащими прядям. А вместо суперэффективного графика дикое желание весь день валяться в чистой постели...", – подписала кадры певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)

Фанаты за 10 минут успели поставить более 1700 лайков, искупав звезду в комплиментах, которые они написали в комментариях.

"Повезло оператору 😈 Главная кошечка и её питомцы! 😍👸 💣💣💣 ", – пишут фолловеры.

Ранее мы сообщали, что Татьяна Котова превзошла сама себя. Для снимка Татьяна выбрала прозрачный наряд, коричневые сапоги и широкий кожаный ремень.

Знаменитость уселась около сложенных бревен, также рядом с ней стоит садовая тачка.

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