Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про здоров'я
На фото Омович позує в лікарні, де вона сидить на ліжку. Красуня була в топі, який не зміг вмістити шостий розмір бюста, а решту тіла прикрила ковдрою. Олена посміхалася, адже навколо можна побачити безліч букетів і кульок, які їй подарували. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Нарешті відпустили додому, тепер тільки приїжджати на крапельниці і зберігати ноги в теплі. Щодо діагнозу...За підсумком здала всі аналізи, КТ показало що каменю в нирці Немає, Замість цього двостороннє запалення нирок. Перемерзла і все. Тепер себе потрібно максимально берегти. Фоток в снігу в купальнику в цьому році не чекайте. P. S. хворий, але щасливий пупс", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
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"І носити речі, що прикривають нирки?", "Одягайтеся тепліше, здоров'я вам!", "Одужуйте і бережіть себе","Ти сильна, у тебе все буде добре)))".
Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович похвалилася жарким домашнім відпочинком в ліжку з піцою.
У мережі з'явився домашній кадр з Омович, яка позувала в ліжку поруч з двома коробками піци з різною начинкою. При цьому дівчина не стала соромитися і потягнула за декольте топа для більш сміливого фото.
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