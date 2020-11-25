Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала о здоровье

На фото Омович позирует в больнице, где она сидит на койке. Красотка была в топе, который не смог вместить шестой размер бюста, а остальное тело прикрыла одеялом. Алёна улыбалась, ведь вокруг можно увидеть множество букетов и шариков, которые ей подарили. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наконец отпустили домой, теперь только приезжать на капельницы и хранить ноги в тепле. Насчёт диагноза...По итогу сдала все анализы, КТ показало что камня в почке нет, вместо этого двухстороннее воспаление почек. Перемерзла и все. Теперь себя нужно максимально беречь. Фоток в снегу в купальнике в этом году не ждите. P.S. Заболевший, но счастливый пупс", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"И носить вещи, прикрывающие почки?", "Одевайтесь потеплее , здоровья вам!", "Выздоравливайте и берегите себя", "Ты сильная, у тебя все будет хорошо)))".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович похвалилась жарким домашним отдыхом в постели с пиццей.

В сети появился домашний кадр с Омович, которая позировала в постели рядом с двумя коробками пиццы с различной начинкой. При этом девушка не стала стесняться и потянула за декольте топа для более смелого фото.

Напомним, украинская Кардашьян задрала ножку в ресторане, засветив самое вкусное блюдо

А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян не удержала огромный бюст в белом мини-топе

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян вывалила бюст шестого размера, лежа на больничной койке



