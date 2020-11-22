Ким в черных кружевах показала всю себя

Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, взбудоражила образом

Стильные образы молодой модели каждый раз будоражат публику в социальной сети Инстаграм. Девушка не только умеет правильно подобрать модные наряды для вечеринок, но еще знает, как заинтриговать видом в простом белье.

Эффектна брюнетка со стройной фигурой часто снимается для мужских журналов в довольно смелых образах, поэтому на публике девушка также не стесняется. Уверенно чувствуя себя перед камерой, Ким Ли восхищает яркой внешностью.

На одном из таких фото девушка удачно изогнулась перед объективом, позируя в черном белье с кружевами на лифчике, и получила массу комплиментов. Длинные распущенные локоны, вечерний макияж и обстановка комнаты создали некий стильный и пикантный образ для Ли.

Вот что пишут в сети:

«Это правда роскошный вид; Вы возлюбленная мечты 🤤; Очень очень красиво💋; Абсолютно супер великолепный, потрясающий, красивый, милый, милый, горячий вид! люблю тебя, ди-джей; Нет нет ким, не останавливайся!; Цели тела. 👏; Muy hermosa. Que Dios te bendiga ❤️❤; Ой, ты такая офигенная!😫; Ох чертовски сексуально🔥❤️😍; Это так мило и мило; 🔥🔥🔥 не могу отвести взгляд; Моя королева! 👩🏻».

Ранее мы писали, что Алена Омович, Анастасия Квитко, Деми Роуз и многие другие девушки являются не единственными, которых называют копиями Ким. К примеру, Ким Ли, ранее проживающая в Южной Корее, смогла завоевать внимание публики также благодаря эффектной внешности.

Молодая брюнетка по мнению фанатов и правда похода так называемую "копию" звезды реалити-шоу. Причем и на ее сестру Кайли Дженнер тоже. Ли может похвастаться длинными черными локонами, тонкой талией и пухлыми губами, выделяющимися всегда при помощи нюдового макияжа.

На одном из своих фото девушке удалось подразнить фанатов также достоинствами своего тела, которое Ли прикрыла одним лишь латексным боди на тонких бретельках. Столь жаркий кадр не оставил фанатов равнодушными, ведь Ким повернулась так, что смогла показать фигуру в весьма выгодном свете.

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