Переможниця " Холостяка" Даша Ульянова показала себе в незвичайному образі
На фото Ульянова позувала в чорному боді з вирізами. Красуня доповнила образ накидкою, а ніжку виставила вперед. Даша залишила волосся розпущеним, розвернувшись боком до об'єктива камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"2020, який він для тебе?",- поставив запитання шанувальник Даші.
"Найкращий. Але вірю, що буде ще краще", - написала у відповіді Ульянова.
Найбагатша співачка України після хвороби дала жару в безсоромному декольте: "Ох, це по-дорослому"
Періс Хілтон блиснула своєю головною розкішшю в міні-сукні з декольте до пупка: "Блискуча"
"Ніжки мамині": семирічна дочка Пугачової і Галкіна приголомшила видом з окулярами і білосніжною вуаллю
Гаряча "наречена" Харламова пограла язичком, розбурхавши найстійкіших: "Шикарний рот"
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "виглядаєш абсолютно".
Повідомлялося, що переможниця "Холостяка-10" з Максом Михайлюком, Даша Ульянова, похвалилася красою на відвертому фото.
Ульянова відповіла на питання вражаючими кадрами.
Так, гімнастка вийшла на балкон і тримаючись за огорожу, показала розтяжку, якій позаздрить і балерина Анастасія Волочкова, яка дуже любить хвалитися своїми шпагатами при будь-якому зручному і незручному випадку.
Ми писали, що фіналістка 10-го сезону "Холостяка" з Максом Михайлюком Дана Оханська приголомшила фотосесією в стилі ню.
Роздягнена і мокра Дана стояла повернувшись до камери боком, підставивши струнке тіло під потужний струмінь води. Дівчина недбало прикрила рукою випирають округлості, трохи засвітивши зайве.
Нагадавши, кокетлива Ульянова з "Холостяка" в шкірі дала волю пристрасті, спекотні кадри
А ще Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" після хвороби приголомшила виглядом в шкіряних шортиках
Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" засвітила ногу від стегна в розірваних штанях