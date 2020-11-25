Переможниця " Холостяка" Даша Ульянова показала себе в незвичайному образі

На фото Ульянова позувала в чорному боді з вирізами. Красуня доповнила образ накидкою, а ніжку виставила вперед. Даша залишила волосся розпущеним, розвернувшись боком до об'єктива камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"2020, який він для тебе?",- поставив запитання шанувальник Даші.

"Найкращий. Але вірю, що буде ще краще", - написала у відповіді Ульянова.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "виглядаєш абсолютно".

Повідомлялося, що переможниця "Холостяка-10" з Максом Михайлюком, Даша Ульянова, похвалилася красою на відвертому фото.

Ульянова відповіла на питання вражаючими кадрами.

Так, гімнастка вийшла на балкон і тримаючись за огорожу, показала розтяжку, якій позаздрить і балерина Анастасія Волочкова, яка дуже любить хвалитися своїми шпагатами при будь-якому зручному і незручному випадку.

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Роздягнена і мокра Дана стояла повернувшись до камери боком, підставивши струнке тіло під потужний струмінь води. Дівчина недбало прикрила рукою випирають округлості, трохи засвітивши зайве.

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