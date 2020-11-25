Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя в необычном образе

На фото Ульянова позировала в черном боди с вырезами. Красотка дополнила образ накидкой, а ножку выставила вперед. Даша оставила волосы распущенными, развернувшись боком к объективу камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"2020, какой он для тебя?", - задал вопрос поклонник Даше.

"Самый лучший. Но верю, что будет еще лучше", - написала в ответе Ульянова.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Выглядишь совершенно".

Сообщалось, что победительница "Холостяка-10" с Максом Михайлюком, Даша Ульянова, похвасталась красотой на откровенном фото.

Ульянова ответила на вопросы впечатляющими кадрами.

Так, гимнастка вышла на балкон и держась за ограждение, показала растяжку, которой позавидует и балерина Анастасия Волочкова, которая очень любит хвастаться своими шпагатами при любом удобном и неудобном случае.

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Раздетая и мокрая Дана стояла повернувшись к камере боком, подставив стройное тело под мощную струю воды. Девушка небрежно прикрыла рукой выпирающие округлости, немного засветив лишнее.

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