Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя в необычном образе
На фото Ульянова позировала в черном боди с вырезами. Красотка дополнила образ накидкой, а ножку выставила вперед. Даша оставила волосы распущенными, развернувшись боком к объективу камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"2020, какой он для тебя?", - задал вопрос поклонник Даше.
"Самый лучший. Но верю, что будет еще лучше", - написала в ответе Ульянова.
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Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Выглядишь совершенно".
Сообщалось, что победительница "Холостяка-10" с Максом Михайлюком, Даша Ульянова, похвасталась красотой на откровенном фото.
Ульянова ответила на вопросы впечатляющими кадрами.
Так, гимнастка вышла на балкон и держась за ограждение, показала растяжку, которой позавидует и балерина Анастасия Волочкова, которая очень любит хвастаться своими шпагатами при любом удобном и неудобном случае.
Мы писали, что финалистка 10-го сезона "Холостяка" с Максом Михайлюком Дана Оханская ошеломила фотосессией в стиле ню.
Раздетая и мокрая Дана стояла повернувшись к камере боком, подставив стройное тело под мощную струю воды. Девушка небрежно прикрыла рукой выпирающие округлости, немного засветив лишнее.
Напомним, кокетливая Ульянова из "Холостяка" в коже дала волю страсти, жаркие кадры
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