Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова любит эпатировать публику

После финала популярного шоу девушка всячески старается привлечь к себе внимание и показывает самые скандальные снимки, пишет Politeka.

Вот и сейчас в сторис Инстаграм знаменитости появилось новое фото, на котором девушка находится на кухне, одна наряд на ней достаточно странный.

Для селфи Ульянова выбрала черную куртку на молнии и черные сапоги. Но особого внимания заслуживают брюки звезды: если правая штанина в них обычная, то левая выглядит так, будто ее разрезали от верхней части бедра чуть ли не до ступни.

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Фанаты получили возможность насладиться стройной и длинной ногой Даши.

"Фото/видео где я поешь"? – подписан кадр. Судя по тому, что фото сделано на кухне, можно предположить, что Ульянова или только что поела, или собирается сесть за трапезу.

Так как снимок был размещен в сторис, фанаты не смогли прокомментировать его, но есть все основания полагать, что им свежий образ девушки очень понравился. Наверняка многие, увидев Дашу, воскликнули: "Детка, это космос!"

Ранее мы сообщали, что Даша Ульянова поразила признанием, нарядившись в кожаные мини-шорты.

"Друзья, мой первый раз ☺️😈 Я на футболе! Пришли поддержать Динамо в матче с Ювентус. Не думала, что это так волнующе. Играют они, а переживаю я 🤗 Искренне верю в нашу команду. И то чувство, когда рада и расстроена одновременно, что Кристиану Роналду не играет", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Ульянова позирует в кожаных мини-шортах, эффектно застыв на камеру.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда"