Победительница шоу «Холостяк» Даша Ульянова огорошила поклонников, признавшись им в серьезной болезни

Как рассказывает Politeka, об этом знаменитость рассказала у себя на странице в Instagram.

«У меня китайский вирус 😨 Друзья, во-первых, извините, что не появляюсь в сториз. Чувствую себя, мягко говоря, не хорошо. Вчера сделала быстрый тест на ковид и уже есть результат - положительный. Во-вторых, спасибо всем за поддержку и ваши пожелания - скорее выздороветь. Ценю ♥️», - говорится в сообщении.

Также Ульянова рассказала о том, как у нее проявились симптомы болезни.

«Теперь немного о обстановке. Все началось 2 дня назад. Я почувствовала нереальную слабость, боль в горле, поднялась температура и всё тело, как будто ломало. Я понадеялась, конечно, что это ангина или обычный грипп, но все же вызвала врача, который сделал тест. Потом я потеряла обоняние. Совсем не чувствую запахи и вкусы. Такого прежде со мной никогда не было. Сомнений уже не оставалось. Ну, а следом пришел положительный тест», - говорится в тексте сообщения.

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