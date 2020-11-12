Победительница шоу «Холостяк» Даша Ульянова огорошила поклонников, признавшись им в серьезной болезни
Как рассказывает Politeka, об этом знаменитость рассказала у себя на странице в Instagram.
«У меня китайский вирус 😨 Друзья, во-первых, извините, что не появляюсь в сториз. Чувствую себя, мягко говоря, не хорошо. Вчера сделала быстрый тест на ковид и уже есть результат - положительный. Во-вторых, спасибо всем за поддержку и ваши пожелания - скорее выздороветь. Ценю ♥️», - говорится в сообщении.
Также Ульянова рассказала о том, как у нее проявились симптомы болезни.
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«Теперь немного о обстановке. Все началось 2 дня назад. Я почувствовала нереальную слабость, боль в горле, поднялась температура и всё тело, как будто ломало. Я понадеялась, конечно, что это ангина или обычный грипп, но все же вызвала врача, который сделал тест. Потом я потеряла обоняние. Совсем не чувствую запахи и вкусы. Такого прежде со мной никогда не было. Сомнений уже не оставалось. Ну, а следом пришел положительный тест», - говорится в тексте сообщения.
Напомним, что Даша Ульянова удивила резким похудением, красноречивые кадры: «Нет ничего невозможного».
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