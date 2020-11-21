Победительница "Холостяка-10" с Максом Михайлюком, Даша Ульянова, поделилась радостной новостью
Как передает Politeka.net, новый снимок появился на Instagram-страничке гимнастки.
"На свободе хорошо", - сообщила Даша в подписи к посту.
Не так давно она сообщила, что заболела "китайским" вирусом. Судя по всему, тест Даши показал негативный результат, поскольку на опубликованном снимке на уже кокетливо позировала на камеру.
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Компанию в ресторане ей составил плюшевый мишка.
Поклонники Даши обрадовались, что их любимица не болеет и оставили много лестных комментариев.
"У вас уже отрицательный тест? Смотрю вы уже вышли с изоляции", "Королева", "Вкус и нюх появился?", "Самая прекрасная Даша", "Не болей больше и будь здорова", " А что уже 2 недели прошло, отрицательный тест - это не показатель нужно время! Будьте здоровы, все равно рада, что вам лучше", "Ой, какая красивая", - писали под постом победительницы "Холостяка".
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