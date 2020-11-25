Співачка Настя Каменських викликала захват домашніми фото

Як передає Politeka.net, 33-річна артистка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала ненафарбованою, з високою гулькою.

Співачка сиділа в чорно-білій сукні, яка трохи задралася, оголивши її чарівні ніжки, і тримала на руках білого кучерявого цуценя.

На першому фото Настя склала губи "качечкою", притулившись обличчям до улюбленця, а на другому - цьомнула його в щоку - щеня аж язик висунуло від задоволення та ніжності. Сама співачка, до речі, також сяяла від радості спілкування з твариною.

"Привіт там🤍 🐶", - підписала знімки зірка.

Однією з перших зворушливий пост оцінила телеведуча Леся Нікітюк, поставивши "сердечко". Користувачі кинулися коментувати побачене та жартувати з приводу того, куди Настя поділа свого чоловіка, репера Потапа.

"Милі 😘"

"Уті-путі❤️"

"очі сумні)"

"Який милий пупсік 😍 😍 😍 "

"Хочу собі таку..."

"Всі чоловіки заздрять собачці!"

"Собачка не задоволена😂"

"На Потапчика не схожий😊"

"Що вона з Потапом зробила?😂😂"

Раніше ми повідомляли, що Каменських на опублікованих в Instagram кадрах перепутали зі співачкою Анною Сєдоковою.

Так, Настя показала себе в міні-топіку й кепці, з помітно витягнутим обличчям і трохи "здувшимся" бюстом. Як відомо, останнім часом артистка багато часу проводить у спортзалі, відточуючи свою фігуру до досконалості. Співачка активно хвалиться результатами в мережі. Правда, деякі вже стали переживати через її жагу скинути вагу.

"Яка ж ти красива", «щось ви дуже схудли», «красуня», «Настя, яка ти худенька стала 👍❤️ Здоров'я тобі❤️», "красуня Настя", - коментували користувачі.

Нагадаємо, Потап заговорив про почуття до Каменських.

Також Politeka писала, що бліда Каменських в домашньому костюмчику спантеличила закатованим виглядом.