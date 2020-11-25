Телеведуча Анфіса Чехова оголилася на камеру, розпаливши публіку пікантними фото
Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, продовжуючи радувати шанувальників мальдівським пейзажем.
На цей раз Анфіса показала себе в шоколадному бікіні з білою облямівкою, вибравши найпристрасніші ракурси. Дівчина сиділа на колінах у воді, демонстрючи апетитний животик крупним планом. Крім того, Чехова блиснула неосяжним бюстом.
Телеведуча млосно торкалася волосся, задирала підборіддя, закриваючи очі, а також трохи поплескалася, щоб в кадрі було видно бризки.
"Чи варто щось писати на ці фотографії? Просто скажіть, яке фото краще?☺ ️",- запитала Анфіса у користувачів.
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Ті не стали тягнути з відповіддю і кинулися бурхливо коментувати побачене. До речі, Чехова зізналася під одним з відгуків, що у її пупка є "суперздатність" - викликати палкі дискусії.
Не пройшла повз соковитих кадрів навіть співачка Наташа Корольова. "Богиня": прокоментувала вона пост і поставили Чеховій "лайк".
"Всі шикарні! Але з бризками вогонь!"
"Де чоловіки блін, де захоплення 🤔 🤔 🤔 "
"Блін, я теж так хочу.. І схуднути і плескатися красиво"
"Який гарний животик і пупок! Просто привертає увагу найбільше! Там все життя!"- "Спасибі😘 зазвичай мій пупок викликає палкі дискусії"
"Як можна вибрати одну, коли ви на всіх цукерка😍"
"Анфіса, ви колись говорили, що практично не засмагаєте, а на фото у вас шикарна засмага🙄"
"У вас ідеальна фігура"
"А що з обличчям на останньому фото?"
"Останнє не зовсім зайшло фото.. а решта просто бомбяо🤩"
"А мені здалося, що ви ще схудли...😉 А фото всі - просто захват!😍"
Нагадаємо, що пишнотіла Чехова без прикрас побезумствовала в бікіні під дощем:"Краса і блаженство".
Як повідомляла Politeka, Анфіса Чехова в мокрому бікіні безсоромно розставила ноги і нарвалася на критику: "а працювати коли будете?".
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