Телеведуча Анфіса Чехова оголилася на камеру, розпаливши публіку пікантними фото

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, продовжуючи радувати шанувальників мальдівським пейзажем.

На цей раз Анфіса показала себе в шоколадному бікіні з білою облямівкою, вибравши найпристрасніші ракурси. Дівчина сиділа на колінах у воді, демонстрючи апетитний животик крупним планом. Крім того, Чехова блиснула неосяжним бюстом.

Телеведуча млосно торкалася волосся, задирала підборіддя, закриваючи очі, а також трохи поплескалася, щоб в кадрі було видно бризки.

"Чи варто щось писати на ці фотографії? Просто скажіть, яке фото краще?☺ ️",- запитала Анфіса у користувачів.

Ті не стали тягнути з відповіддю і кинулися бурхливо коментувати побачене. До речі, Чехова зізналася під одним з відгуків, що у її пупка є "суперздатність" - викликати палкі дискусії.

Не пройшла повз соковитих кадрів навіть співачка Наташа Корольова. "Богиня": прокоментувала вона пост і поставили Чеховій "лайк".

"Всі шикарні! Але з бризками вогонь!"

"Де чоловіки блін, де захоплення 🤔 🤔 🤔 "

"Блін, я теж так хочу.. І схуднути і плескатися красиво"

"Який гарний животик і пупок! Просто привертає увагу найбільше! Там все життя!"- "Спасибі😘 зазвичай мій пупок викликає палкі дискусії"

"Як можна вибрати одну, коли ви на всіх цукерка😍"

"Анфіса, ви колись говорили, що практично не засмагаєте, а на фото у вас шикарна засмага🙄"

"У вас ідеальна фігура"

"А що з обличчям на останньому фото?"

"Останнє не зовсім зайшло фото.. а решта просто бомбяо🤩"

"А мені здалося, що ви ще схудли...😉 А фото всі - просто захват!😍"

Нагадаємо, що пишнотіла Чехова без прикрас побезумствовала в бікіні під дощем:"Краса і блаженство".

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