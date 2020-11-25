Відома актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе в спортзалі

На кадрах Ірина позувала в лосинах і топі. Красуня залізла на молодого чоловіка, обійнявши його стегна ногами. В цей час чоловік, який для заняття надів шорти і футболку, підтягувався на тренажері, використовуючи в якості додаткової ваги Сопонару. Спочатку пару знімали в профіль, а потім показали зі спини актриси. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли не можеш підтягнутися сама, завжди можна попросити незнайомця про допомогу", - підписала пікантні кадри Ірина.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки під цим роликом, так як він був викинутий в сторіс Instagram, де подібні функції відключені.

Повідомлялося, що актриса студії "Квартал 95" Ірина Сопонару вразила зовнішнім виглядом на репетиції.

Дівчину сфотографували з боку сцени на тлі крісел балкона, вона вбралася в шкіряну куртку і топ зі стилізованими лусочками, волосся ж вона залишила розпущеним. На рівні шиї Ірини Сопонару можна помітити опущений головний мікрофон.

"Я-будинок у вогні, і я хочу горіти далі", - написала гумористка в пості англійською мовою.

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