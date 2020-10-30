Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару показала свои достоинства в дерзком наряде

Как пишет Politeka.net, звезда выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото в новом образе. Она предстала перед поклонниками в комнате, нарядившись в короткое платье, сделанное из мягкой синей ткани, украшенное блестками и подвязанное поясом, так что очень напоминает халат. Его изюминкой стало узкое декольте, которое тем не менее открыло пикантный вид на грудь красотки. Образ блондинки довершили крупные серьги в ушах и элегантная прическа-хвост.

В кадре Ирина Сопонару позирует на фоне стены, она изогнулась, вытянула руку далеко в сторону и посветила открытыми бедрами. Вдобавок, актриса слегка приоткрыла рот и сделала томный взгляд.

Пользователи социальной сети обратили внимание на стройную фигуру и похвалили Ирину за внешний вид в комментариях:

"Вау, соблазнительная и страстная"; "Сэкси-Шмэкси"; "Очень хочется вас увидеть в следующем сезоне танцев с зірками как участницу😍😍 Тем более вы любите танцы)))🧡"; "Как всегда прекрасна 🔥"; "Ира, вы лучшая актриса, обожаю смотреть шоу, сериалы, где вы снимаетесь"; "Какая изящная фигура, уже кружится голова".

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