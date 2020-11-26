Відома актриса Памела Андерсон показала себе в новому незвичайному виді
На фото "бездоганна" Памела позує в сорочці. Красуня більше нічого не одягала, позуючи перед дзеркалом. Волосся у Андерсон були розпущеним, а в руках модель тримала телефон. Зірка стояла перед столом, на якому можна побачити гілочку з квітами і гарбуз. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, так як знімок був викинутий в сторіс Instagram, де подібних інструментів немає.
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Уточнимо, що на фотографії Андерсон позує в одному халаті, елегантно вмостившись на ліжку.
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