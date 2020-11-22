Актриса и фотомодель Памела Андерсон разгорячила публику новым пикантным фото
Как передает Politeka.net, 53-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в одной лишь голубой рубашке, без штанов и без белья.
Пышногрудая блондинка, расстегнув несколько верхних пуговок томно уселась прямо на полу, согнув шикарные ножки. На лице красотки была защитная маска.
В подписи звезда "Спасателей Малибу" призвала поклонников не забывать о средствах индивидуальной защиты во время пандемии китайского вируса.
Фото получило более 26 тысяч лайков, а несколько пользователей успели прокомментировать пост:
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