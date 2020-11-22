Актриса и фотомодель Памела Андерсон разгорячила публику новым пикантным фото

Как передает Politeka.net, 53-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в одной лишь голубой рубашке, без штанов и без белья.

Пышногрудая блондинка, расстегнув несколько верхних пуговок томно уселась прямо на полу, согнув шикарные ножки. На лице красотки была защитная маска.

В подписи звезда "Спасателей Малибу" призвала поклонников не забывать о средствах индивидуальной защиты во время пандемии китайского вируса.

Фото получило более 26 тысяч лайков, а несколько пользователей успели прокомментировать пост:

"Красивая во всех смыслах!"

"Спасибо, Пэм!! ❤️"

Ранее мы писали, Андерсон обескуражила фото на фоне унитаза. Немного сонная модель стояла в дверях с задранной майкой и в штанах, которые уже немного приспустила. При этом невозможно не заметить ее выпирающий бюст и "осиную" талию - как Памеле удается оставаться такой соблазнительной?

«Ленивая пятница…» - коротко говорится в подписи к фото.

«Сладчайшая», «Красивая! Живые деревья выглядят также красиво, когда их наряжают к рождеству», «божественные изгибы – супер просто», «Пэм, ты ярче солнца выглядишь», - отреагировали поклонники.

Также мы рассказывали, как модель ослепила привлекательными формами в вечернем платье, сверкающем, словно солнце.

"Что-то меняется в тот момент, когда вы решаете, что нашли человека, которому готовы раскрыть частицу своей души. Что-то выделяется и делает момент уникальным...", - подписала этот кадр модель.



