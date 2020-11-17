Знаменитая модель и актриса Памела Андерсон показала себя в откровенном образе с неожиданным цветом волос

Звезда 90-х продолжает скучать по былой славе и регулярно публикует в своем Инстаграм архивные фото времен своей молодости. Как передает Politeka.net, на этот раз Андерсон решила показать один из своих необычных образов.

На фото красотка взобралась на барную стойку и встала на четвереньки. При этом вместо традиционного блонда на ее голове красуется ярко-красный парик. Модель одета в соблазнительный черный боди и чулки. Особой дерзости и выразительности ее образу придает макияж смоки айс.

Андерсон соблазнительно выгибает спинку, демонстрируя на фото свою идеальную фигуру.

«Давайте читать, и давайте танцевать – два развлечения, которые не приносят никакого вреда миру», - процитировала модель известные слова Вольтера в подписи к своему фото.

Поклонники звезды поставили ее снимку более 10 тысяч лайков всего за два часа.

Ранее мы писали, что Андерсон позировала в топике, бретельку которого можно заметить в уголке. Она сделала себе красивую, но слегка беспорядочную укладку, позволив локонам свободно свисать на лоб.

Образ довершил яркий макияж, его изюминкой стали густые тени черные тени в уголках глаз.

Напомним, Памела Андерсон в одной ночнушке выглянула в окно, сразив наповал сочными формами: «Лишает спокойствия!».

Как сообщала Politeka, 53-летняя Памела Андерсон взбудоражила томной позой и показала, чем покоряет мужчин.

Также Politeka писала, что 53-летняя Памела Андерсон впечатлила упругими формами, застыв в пикантной позе.