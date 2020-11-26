Известная актриса Памела Андерсон показала себя в новом необычном виде
На фото "безупречная" Памела позирует в рубашке. Красотка больше ничего не надевала, позируя перед зеркалом. Волосы у Андерсон были распущенными, а в руках модель держала телефон. Звезда стояла перед столом, на котором можно увидеть веточку с цветами и тыкву. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, так как снимок был выброшен в сторис Инстаграм, где подобных инструментов нет.
Мы сообщали, что культовая американская актриса Памела Андерсон соблазнила поклонников, элегантно умостившись на кровати.
Исхудавшая Бузова в микротопе напугала "сморщенным" животом: "Рожала уже не один раз..."
Новая беда обрушилась на Наташу Королеву после измен Тарзана, певица не выдержала: "На мне зарабатывают!"
Ани Лорак ошеломила новой внешностью, от бывшей Каролины ничего не осталось: "Боялась потерять парик"
Пэрис Хилтон сверкнула своей главной роскошью в мини-платье с декольте до пупка: "Блистательная"
«Проживите 1120 часов (с моей мамой), тогда и поговорим», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Андерсон позирует в одном халате, элегантно умостившись на кровати.
Напомним, Памела Андерсон в одной рубашке без белья заставила сердца биться чаще
А еще Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон на фоне унитаза впечатлила формами, приспустив штаны
Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон соблазнительно выгнулась, без стыда задрав сверкающее платье