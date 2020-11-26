Известная актриса Памела Андерсон показала себя в новом необычном виде

На фото "безупречная" Памела позирует в рубашке. Красотка больше ничего не надевала, позируя перед зеркалом. Волосы у Андерсон были распущенными, а в руках модель держала телефон. Звезда стояла перед столом, на котором можно увидеть веточку с цветами и тыкву. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, так как снимок был выброшен в сторис Инстаграм, где подобных инструментов нет.

Мы сообщали, что культовая американская актриса Памела Андерсон соблазнила поклонников, элегантно умостившись на кровати.

«Проживите 1120 часов (с моей мамой), тогда и поговорим», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Андерсон позирует в одном халате, элегантно умостившись на кровати.

Мы писали, что американская актриса и модель Памела Андерсон напомнила о выходках из своей бурной молодости.

Так на одном из снимков Памела Андерсон запечатлена полностью раздетой на берегу моря.

Напомним, Памела Андерсон в одной рубашке без белья заставила сердца биться чаще

А еще Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон на фоне унитаза впечатлила формами, приспустив штаны

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон соблазнительно выгнулась, без стыда задрав сверкающее платье



