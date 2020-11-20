Легендарная модель и актриса Памела Андерсон впечатлила поклонников безупречной фигурой, приспустив штаны
Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Ленивая пятница…» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Андерсон позирует в белоснежном топе и штанах, которые знаменитость решила эффектно приспустить. При этом сама актриса игриво заглядывала в кадр.
«Сладчайшая», «Красивая! Живые деревья выглядят также красиво, когда их наряжают к рождеству», «божественные изгибы – супер просто», «Пем, ты ярче солнца выглядишь», - пишут ее поклонники.
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На фото Андерсон была в сапогах, шортиках и рубашке, которую оставила расстегнутой. На первом фото красавица сидела на лавочке возле столика боком. На втором кадре уже повернулась передом. На последнем снимке Андерсон села у угла дома, а в руках держала цветочек.
Фанаты звезды буквально "взорвались" комплиментами в адрес кумира, о чем свидетельствует происходящее в комментариях к фотографиям.
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