Легендарная модель и актриса Памела Андерсон впечатлила поклонников безупречной фигурой, приспустив штаны

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Ленивая пятница…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Андерсон позирует в белоснежном топе и штанах, которые знаменитость решила эффектно приспустить. При этом сама актриса игриво заглядывала в кадр.

«Сладчайшая», «Красивая! Живые деревья выглядят также красиво, когда их наряжают к рождеству», «божественные изгибы – супер просто», «Пем, ты ярче солнца выглядишь», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном образе

На фото Андерсон была в сапогах, шортиках и рубашке, которую оставила расстегнутой. На первом фото красавица сидела на лавочке возле столика боком. На втором кадре уже повернулась передом. На последнем снимке Андерсон села у угла дома, а в руках держала цветочек.

Фанаты звезды буквально "взорвались" комплиментами в адрес кумира, о чем свидетельствует происходящее в комментариях к фотографиям.

Напомним, Памела Андерсон вспомнила молодость и показалась на пляже без купальника

А еще Politeka писала, что знойная Памела Андерсон без штанов устроилась на полу, засмущав огромным декольте

Также Politeka писала, что стильная Памела Андерсон появилась в нехарактерном для звезды месте