Американская актриса и модель Памела Андерсон предстала в откровенном наряде
Популярная звезда 90-х все еще остается любимицей публики, передает Politeka.net. Красотка активно ведет свой Инстаграм, где, в основном, публикует архивные кадры.
В этот раз блондинка предстала в блестящем платье с большим вырезом на спине. Красотка приспустила наряд с плеч, а также задрала юбку.
Красотка смотрелась очень эффектно довольно в откровенной позе.
"Невеста" Харламова без стыда выставила свою гордость и заставила краснеть: «Как они стали такие большие?»
Сбежавший от Наташи Королевой Тарзан забрался верхом на мужика, сеть кипит: «Не позорь ее»
Свадьба 19-летней внучки Софии Ротару со взрослым миллионером, отец не сдержал эмоций: "Всякую гадость..."
Доллар рухнет, найдена замена популярной валюте: "Пандемия стимулировала спрос на..."
Белые локоны спустились по спине. Красотка повернула голову и опустила глаза. Ее вид прямо обжигал.
Столь смелое фото знаменитость подкрепила необычной подписью.
"Что-то меняется в тот момент, когда вы решаете, что нашли человека, которому готовы раскрыть частицу своей души. Что-то выделяется и делает момент уникальным.
Глубокая многомерная ясность, напоминающая кусок тщательно собранной звездной пыли; как будто шепчешь «наконец» и глаза наполняются светом и непосредственностью.
Как будто вам все равно, растает ли ваше сердце в процессе, или оно рухнет, потому что ваша небольшая храбрость уничтожает ваш ужасный страх неверия.
Вы живете этими моментами; Потому что вы, может быть, на одну секунду или больше, вынуждены отдаться сладкой, безусловной близости. Момент психологической награды, разрушающей все дисциплины, основанные на терроре. Это все, что вам нужно, - Анаис Нин", - Андерсон процентировала слова известного прозаика.
Почти за час пост собрал более 5000 лайков и ни одного комментария.
Стоит отметить, что сейчас на страницу модели подписан 1,1 миллион человек.
Напомним, как белокурая Памела Андерсон расстегнула костюм, выпустив «близняшек» на прогулку
Также Politeka писала, что Памела Андерсон в эффектном мини сверкнула роскошным телом у окна
А еще Politeka сообщала, что 53-летняя Памела Андерсон разделась прямо на кухне, жаркие кадры