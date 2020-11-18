Американская актриса и модель Памела Андерсон предстала в откровенном наряде

Популярная звезда 90-х все еще остается любимицей публики, передает Politeka.net. Красотка активно ведет свой Инстаграм, где, в основном, публикует архивные кадры.

В этот раз блондинка предстала в блестящем платье с большим вырезом на спине. Красотка приспустила наряд с плеч, а также задрала юбку.

Красотка смотрелась очень эффектно довольно в откровенной позе.

Белые локоны спустились по спине. Красотка повернула голову и опустила глаза. Ее вид прямо обжигал.

Столь смелое фото знаменитость подкрепила необычной подписью.

"Что-то меняется в тот момент, когда вы решаете, что нашли человека, которому готовы раскрыть частицу своей души. Что-то выделяется и делает момент уникальным.

Глубокая многомерная ясность, напоминающая кусок тщательно собранной звездной пыли; как будто шепчешь «наконец» и глаза наполняются светом и непосредственностью.

Как будто вам все равно, растает ли ваше сердце в процессе, или оно рухнет, потому что ваша небольшая храбрость уничтожает ваш ужасный страх неверия.

Вы живете этими моментами; Потому что вы, может быть, на одну секунду или больше, вынуждены отдаться сладкой, безусловной близости. Момент психологической награды, разрушающей все дисциплины, основанные на терроре. Это все, что вам нужно, - Анаис Нин", - Андерсон процентировала слова известного прозаика.

Почти за час пост собрал более 5000 лайков и ни одного комментария.

Стоит отметить, что сейчас на страницу модели подписан 1,1 миллион человек.

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