Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова насмішила незручним фото в бікіні і в ластах

Анастасія звикла опинятися в центрі скандалів і обговорень її зухвалих витівок на публіці заради слави. Як відомо, після того, як балерину вигнали з Великого театру, вона виступає тільки в селищах і безкоштовно нібито заради благодійності.

Найчастіше, щоб хоч якось привернути увагу до себе, Волочкової доводиться показувати недоречний шпагат в непристойних бікіні або ж роздягатися в купелі і демонструвати тим самим розповнілу фігуру. При цьому Анастасія запевняє, що їй просто заздрять і критику вона не приймає, заявляючи, що пишуть мерзенні слова про неї просто недолюблені жінки.

Цього разу Анастасія вирішила показати себе в черговому безглуздому образі, надівши навіщось на мілководді ласти і вмостившись на піску, прикриваючи повну фігуру. При цьому вона також відкрила доступ до коментарів, що спровокувало бурю в мережі.

"Мальдівська балетна Кікімора"» - пише під фото Волочкова.

Відповідь не змусила довго чекати:

"Самокритично👌 😹; нарешті знайшлася підходяща взуття🤣 🤣; навіщо їй ласти, там мілководді😂. Знову наслідує.😉 Що стосується кікімори, то, а може бути вона значення цього слова не знає?🙈 🤣 Кікімори вони зазвичай на болоті️; 😂своєї то фантазії нуль,ось і тирить ідеї у Маші😂; вся комір навиворіт️️; я не розумію, чому у неї все так убого виходить; убогий антураж, тумба з простирадлом; жалюгідна вона.. ппц.. і безглузда"»

Ми також писали, що Анастасія щодня ділиться фото з відпустки, після того, як вирушила на Відпочинок з таємничим чоловіком. При цьому балерина не стала приховувати, що пишається обраним місцем і райським островом, а також готова прийняти факт того, що їй нібито заздрять. Щоб отримати свою порцію слави, балерина відкрила доступ до коментарів, чого не робила місяцями і нарвалася на жорстку критику.

При цьому тепер Волочкова намагається привернути увагу користувачів Instagram будь-яким способом. Цього разу вона похвалилася поперечним шпагатом прямо на підвісній гойдалки і покрутилася на ній в непристойній позі. Крихітний і обраний не за розміром бікіні тут же висміяли в мережі.

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