Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе, коли зробила " перші груди"

На фото Омович позує в червоній мереживній білизні. Красуня сидить перед камерою і показувала результат операції. Груди були не такими пишними і трохи дивними. Але можна помітити, що і тоді Олена була з безліччю татуювань. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Є фотографія першої грудей?",- написав фанат.

Омович опублікувала це фото і написала: "поставив імплант під підборіддя, обіцяв, що він опуститься, в результаті опустилися "випирає Краса" вниз, а імплант поїхав в бік. Це майже через рік після операції", - підписано фото.

Фанати не змогли ставити лайки під публікацією і писати коментарі, адже Омович викинула кадр в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

Повідомлялося, що відома київська модель Олена Омович похвалилася жарким домашнім відпочинком в ліжку з піцою.

У мережі з'явився домашній кадр з Омович, яка позувала в ліжку поруч з двома коробками піци з різною начинкою. При цьому дівчина не стала соромитися і потягнула за декольте топа для більш сміливого кадру.

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