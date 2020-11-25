Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя, когда сделала "первую грудь"

На фото Омович позирует в красном кружевном белье. Красотка сидит перед камерой и показывала результат операции. Грудь была не такой пышной и немного странной. Но можно заметить, что и тогда Алена была со множеством татуировок. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Есть фотография первой груди?", - написал фанат.

Омович опубликовала это фото и написала: "Поставил имплант под подбородок, обещал, что он опустится, в итоге опустились "выпирающая красота" вниз, а имплант уехал в бок. Это почти через год после операции", - подписано фото.

Фанаты не смогли ставить лайки под публикацией и писать комментарии, ведь Омович выбросила кадр в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович похвалилась жарким домашним отдыхом в постели с пиццей.

В сети появился домашний кадр с Омович, которая позировала в постели рядом с двумя коробками пиццы с различной начинкой. При этом девушка не стала стесняться и потянула за декольте топа для более смелого кадра.

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