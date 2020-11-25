Актриса Марина Сердешнюк, яка зіграла Катю Беркович у "Сватах" вразила змінами в зовнішності

Сердешнюк довгий час знімалася в масовці, поки під час чергового кастингу режисер Андрій Яковлєв, який займався створенням "Сватів", не звернув увагу на ефектну дівчину і не запросив в ситком.

На момент зйомок п'ятого сезону серіалу Марині було всього 15 років: в одну мить дівчина модельної зовнішності прокинулася зіркою.

У серіалі Сердешнюк постала високою миловидною блондинкою. Їй дісталася роль дочки ректора університету Каті Беркович. За сюжетом, її батько Сан Санич Беркович закрутив роман з однією з головних героїнь стрічки Ольгою Ковальовою, яку зіграла актриса Людмила Артем'єва.

В даний час 24-річна Марина активно веде Instagram-блог, виставляючи соковиті кадри - у неї вже більше 26 тисяч фоловерів.

Як передає Politeka.net, на одній із фан-сторінок "Сватів" в Instagram бурхливо обговорюють дівчину - багато хто її просто не впізнав. Була блондинка, а стала брюнеткою, більш того, зірка явно схудла з часів зйомок.

"Не можу впізнати хто це?"

"Марина Сердешнюк, дуже худа"

"Худенька тут та темненька, ледве впізнала😀"

"Героїня Катя з фільму "Свати", розумничка .😍"

На знімальному майданчику "Сватів" Сердешнюк відразу ж подружилася зі своєю партнеркою по серіалу Анною Кошмал (Женькою Ковальовою) - ще одна актриса, яка вразила змінами в зовнішності. У телешоу Анна зображувала зухвалу дівчину-гота, зараз же вона віддає перевагу більш жіночним образам, перефарбувавшись у блондинку.

Нещодавно красуня виставила фото в Instagram, на якому показала себе в чорній приталеній сукні.

Нагадаємо, апетитна Женька з "Сватів" в мікрошортиках подражнила забороненим плодом.

А ще Politeka писала, що доросла Женька з "Сватів" забула надіти ліфчик, блиснувши формами в тонкій сукні.

Також Politeka писала, що Женька з "Сватів" змінилася до невпізнання і показала нову себе.