Актриса Марина Сердешнюк, яка зіграла Катю Беркович у "Сватах" вразила змінами в зовнішності
Сердешнюк довгий час знімалася в масовці, поки під час чергового кастингу режисер Андрій Яковлєв, який займався створенням "Сватів", не звернув увагу на ефектну дівчину і не запросив в ситком.
На момент зйомок п'ятого сезону серіалу Марині було всього 15 років: в одну мить дівчина модельної зовнішності прокинулася зіркою.
У серіалі Сердешнюк постала високою миловидною блондинкою. Їй дісталася роль дочки ректора університету Каті Беркович. За сюжетом, її батько Сан Санич Беркович закрутив роман з однією з головних героїнь стрічки Ольгою Ковальовою, яку зіграла актриса Людмила Артем'єва.
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В даний час 24-річна Марина активно веде Instagram-блог, виставляючи соковиті кадри - у неї вже більше 26 тисяч фоловерів.
Як передає Politeka.net, на одній із фан-сторінок "Сватів" в Instagram бурхливо обговорюють дівчину - багато хто її просто не впізнав. Була блондинка, а стала брюнеткою, більш того, зірка явно схудла з часів зйомок.
"Не можу впізнати хто це?"
"Марина Сердешнюк, дуже худа"
"Худенька тут та темненька, ледве впізнала😀"
"Героїня Катя з фільму "Свати", розумничка .😍"
На знімальному майданчику "Сватів" Сердешнюк відразу ж подружилася зі своєю партнеркою по серіалу Анною Кошмал (Женькою Ковальовою) - ще одна актриса, яка вразила змінами в зовнішності. У телешоу Анна зображувала зухвалу дівчину-гота, зараз же вона віддає перевагу більш жіночним образам, перефарбувавшись у блондинку.
Нещодавно красуня виставила фото в Instagram, на якому показала себе в чорній приталеній сукні.
Нагадаємо, апетитна Женька з "Сватів" в мікрошортиках подражнила забороненим плодом.
А ще Politeka писала, що доросла Женька з "Сватів" забула надіти ліфчик, блиснувши формами в тонкій сукні.
Також Politeka писала, що Женька з "Сватів" змінилася до невпізнання і показала нову себе.