Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал покорила романтичным образом в тонком вечернем платье

Актриса, запомнившаяся многим по роли Женьки в популярном сериале «Сваты», превратилась в роскошную романтичную женщину в новой фотосессии. Как сообщает Politeka.net, новые фото Кошмал опубликовала на своей странице в Инстаграм.

На снимках звезда позирует на фоне элегантного интерьера в легком шелковом платье. Приталенный наряд глубокого шоколадного оттенка идеально подчеркивает фигуру актрисы, которая, к слову, не стала надевать бюстгальтер под тонкое платье.

Кошмал на фото томно позирует, облокотившись о стену. Особой легкости ее образу придают распущенные волосы и босые ноги.

Поклонники актрисы активно комментируют ее снимки.

«Прекрасная, лёгкая, нежная. Восхищаюсь!», «Как атмосферно», «Вау нет слов! Очень красиво», «Очень нежная», «Вы прелесть!», «Фея», «Вы прекрасны как майский день», «Прекрасно выглядите», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Кошмал поделилась редким архивным фото времен пятого сезона сериала.

«Достала из архива редкое фото... #Свати5 , 2011 год, мне 16 лет, я в шоке от того, что мои волосы чёрные и от того, что на съёмочной площадке в рацию меня периодически называют актрисой», - написала Кошмал в подписи.

На снимке девушка позирует в образе юной неформалки. На ней «готичный» наряд темно-фиолетового цвета с черными кружевами, а также множество традиционно неформальских украшений, в частности широкий чокер с шипами. Дополняет образ соответствующий макияж с черными губами.

Напомним, Женька из «Сватов» изменилась до неузнаваемости и показала новую себя.

Как сообщала Politeka, Женька из «Сватов» забралась в кровать и показала, как расслабляется.

Также Politeka писала, что мрачная Женька из «Сватов» показала характер в чокере и с черной помадой, редкое фото.