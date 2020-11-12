Актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву в "Сватах", поманила публику сочным фото
Как передает Politeka.net, 26-летняя звезда опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в летнем наряде в солнечной Барселоне.
Блондинка явно мечтает об отдыхе в заморских странах и жарких деньках.
"Верните меня обратно...☀️✨💫 #Barcelona🇪🇸", - подписала фото Анна.
Девушка позировала на фоне зеленых деревьев и пальм, расположившись на скамейке. Кошмал продемонстрировала фигуру в белой маечке и крохотных шортах черного цвета.
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Актрисе удалось воодушевить пользователей и поманить за собой:
"Красотулька!🤩" - "правильнее красопетка)"
"И меня тоже!!😁"
"можно с Вами?😸🖤"
"Очень красивое фото !!! 👍😍😘"
"Фотка отпад 🔥🔥"
"Даааа Аня Барселона это просто замечательное место. Всегда хочется туда возвращаться 😉 👍👍👍👍👍👍 Фото просто замечательное"
"Солнышку не хватает солнышка !!!😆"
"Шикарный пейзаж"
"Хорошая мысль, Барселона это рай на земле. Громко не звучало"
Ранее мы сообщали, Кошмал впечатлила атмосферным снимком, на котором предстала в платье-ночнушке бронзового оттенка. Для пущего эффекта соблазнительная актриса избавилась от бюстгальтера, разгорячив зоной декольте.
На фото Анна прислонилась к синей стене, томно согнув ножку и слегка наклонив голову. Распущенные волосы красотка рассыпала на плечах.
«Прекрасная, лёгкая, нежная. Восхищаюсь!», «Как атмосферно», «Вау нет слов! Очень красиво», «Очень нежная», «Вы прелесть!», «Фея», «Вы прекрасны как майский день», - откликнулись фанаты.
Напомним, Женька из «Сватов» изменилась до неузнаваемости и показала новую себя.
Также Politeka писала, что мрачная Женька из «Сватов» показала характер в чокере и с черной помадой, редкое фото.