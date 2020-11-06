Красивая как никогда

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал восхитила своим видом на фотом фото

Актриса, полюбившаяся многим украинцам в образе Женьки из сериала «Сваты», показала себя в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Кошмал запечатлена с ярким макияжем и роскошной укладкой. Она смотрится в зеркало и изображает, что расчесывает волосы.

Новый черно-белый снимок произвел настоящий фурор. Фолловеры оотмечают, что сперва даже не узнали любимую артистку.

«Моя куколка», «Всегда на высоте❤️😘», «то очень красивое фото❤️❤️❤», «Вау», «Супер», «Шикарное фото», «Просто класс! Ты огонь! 😘😘😘❤️🔥», «Вам так идет черный цвет🙌😍», «Красивая как никогда», «И только часы выдают, а так американская дива 30-х», «Самая красивая и лучшая!! Анечка!», «Ух ты, я даже и не узнала сперва, красивая», - пишут в Сети.

Также Кошмал на новом снимке сравнили со звездой «Женского квартала» и фильмов «Студии Квартал 95» Ириной Сопонару.

«На Сопонару похожа на этом фото», - отметили в комментариях.

Напомним, довольная Женька из "Сватов" в униформе прильнула к трем брутальным красавцам: "Хорошо, когда все...".

Как сообщала Politeka, Женька из «Сватов» в струящемся платье-ночнушке покорила видом в роскошных апартаментах: настоящая звезда.

Также Politeka писала, что довольная Женька из «Сватов» пленила красотой в прозрачном платье: «Даже не узнала сначала».