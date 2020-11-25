"Довго чекав на неї..."

Відома російська телеведуча, блогерка та співачка Ольга Бузова не приховує своїх нових стосунків із Давидом Манукяном, чим породжує безліч чуток навколо свого особистого життя

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Бузової у соцмережі.

Так, телеведуча опублікувала цілу серію сторіс, присвячену своєму новому коханому.

На відео вони обіймаються, цілуються, а він її "жаліє" після важких зйомок.

"Ти на ручки хотіла? Довго чекав на неї!" - поділився Давид.

Сама ж Ольга Бузова не приховувала радості від того, що повернулась додому, та похвалилась вечерею, яка на неї чекала - стравами японської кухні. Також телеведуча розповіла, що збирається з коханим дивитись фільм "Реквієм за мрією".

Раніше повідомлялось, що коханець Ольги Бузової натякнув на можливе поповнення в зірковій родині. Так, Давид Манукян раніше розповідав, що не проти вже стати батьком. Але Ольга Бузова ставати мамою поки не поспішає.

Однак нещодавно навколо пари зародились чутки з приводу можливої вагітності Бузової. Справа в тому, що на "побачення" Ольга одягла величезний вільний светр і подаровану Манукяном шубу, яка мала приховувати фігуру артистки. Однак вільні речі все одно не приховали кругленький животик Ольги Бузової, на що звернув увагу навіть сам Давид.

"Вагітна чи що?"- підписав він фото в сторіс.

Нагадаємо, зарозуміла Бузова після провалу на росТБ вибухнула одкровеннями.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з красунею-сестрою Ольги Бузової, розкритий справжній діагноз.

Також Politeka писала, що відбулась термінова госпіталізація Бузової, стало відомо про страшний стан.