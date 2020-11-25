Відома російська телеведуча, блогерка та співачка Ольга Бузова не приховує своїх нових стосунків із Давидом Манукяном, чим породжує безліч чуток навколо свого особистого життя
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Бузової у соцмережі.
Так, телеведуча опублікувала цілу серію сторіс, присвячену своєму новому коханому.
На відео вони обіймаються, цілуються, а він її "жаліє" після важких зйомок.
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"Ти на ручки хотіла? Довго чекав на неї!" - поділився Давид.
Сама ж Ольга Бузова не приховувала радості від того, що повернулась додому, та похвалилась вечерею, яка на неї чекала - стравами японської кухні. Також телеведуча розповіла, що збирається з коханим дивитись фільм "Реквієм за мрією".
Раніше повідомлялось, що коханець Ольги Бузової натякнув на можливе поповнення в зірковій родині. Так, Давид Манукян раніше розповідав, що не проти вже стати батьком. Але Ольга Бузова ставати мамою поки не поспішає.
Однак нещодавно навколо пари зародились чутки з приводу можливої вагітності Бузової. Справа в тому, що на "побачення" Ольга одягла величезний вільний светр і подаровану Манукяном шубу, яка мала приховувати фігуру артистки. Однак вільні речі все одно не приховали кругленький животик Ольги Бузової, на що звернув увагу навіть сам Давид.
"Вагітна чи що?"- підписав він фото в сторіс.
Нагадаємо, зарозуміла Бузова після провалу на росТБ вибухнула одкровеннями.
Як повідомляла Politeka, біда трапилася з красунею-сестрою Ольги Бузової, розкритий справжній діагноз.
Також Politeka писала, що відбулась термінова госпіталізація Бузової, стало відомо про страшний стан.