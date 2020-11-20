Семью российской певицы Ольги Бузовой потрясла большая беда

Как стало известно Politeka.net, несколько дней назад сестру артистки, Анну, госпитализировали с инсультом. На своей странице в соцсети "Инстаграм" рассказала подробности о состоянии своей родственницы и поделилась откровениями об их отношениях. Она также прикрепила совместную фотографию, на которой девушки запечатлены, обнимаясь в лыжной экипировке.

"Сегодня утром Анечка написала пост о своем состоянии 🙏🏻 Да, у нее был инсульт!" - заявила знаменитость в микроблоге. - "😱 Да, это страшно, за эти недели я узнала всё об этой болезни, я прочитала всё о ней в интернете, и узнала всё от врачей! Первые дни я не могла в это поверить... сейчас мы как раз на стадии восстановления и реабилитации".

Ольга Бузова пишет, что несмотря на ссоры и разногласия, в трудную минуты сестры всегда поддерживают друг друга. Она вспомнила, как Анна в свое время помогла ей оправиться:

"Когда я однажды заболела, у меня температура была под 40, Анечка ко мне приехала (мы опять из-за чего-то поругались 😂, мы сестры, и нам можно😂), молча, не разговаривая, померила температуру, пошла сварила мне куриный суп, поменяла белье постельное, дала все лекарства, накормила, и ушла спать в соседнюю комнату".

Пользователи сети в комментариях выразили семейству Бузовых свою поддержку:

"Скорейшего выздоровления Анечке!!!"; "Инсульт в таком молодом возрасте? 😧 здоровья ей!!! 🙏🏻🙏🏻"; "Ошарашили этой новостью , аж дурно стало. Поправляйся Анечка🙏🏻".

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