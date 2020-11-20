И самое ужасное даже не это

В семье российской артистки Ольги Бузовой случилась беда

Родная сестра певицы Анна попала в больницу с инсультом. О своем состоянии девушка рассказала на странице в Instagram.

Все произошло в минувший четверг, 12 ноября.

«Слава богу, медицинская помощь была оказана быстро, Костя молниней отвёз меня в ближайшую клинику к неврологу (тк в скорой мне сказали выпить валерьянки и лечь поспать😭), и я уже могу разговаривать и даже читаю вслух скороговорки», - рассказала девушка.

По словам Бузовой именно отсутсвие речи напугало и расстрорило ее больше всего.

«…для меня это был, почему-то, самый большой страх - не суметь сказать любимому, что люблю❤️ меня даже не сильно испугало ассиметричное лицо (хотя, на меня это не похоже - я обожаю, будучи здоровой, найти изъян в своём лице и ассиметричность того или иного участка 😭😂), и отсутсвие чувствительности в правой руке и ноге», - призналась она.

Бузова призвала всех не забывать говорить родным о своих чувствах.

«Мораль сей басни такова - не скупитесь на слова любви❤️ фиг его знает, как жизнь сложится, я вот тоже не планировала с инсультом слечь на пару тройку недель», - написала она.

Сейчас проходит реабилитацию и надеется поскорее вернуться к привычному ритму жизни.

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