Известная российская телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова не скрывает своих новых отношений с Давидом Манукяном, чем порождает множество слухов вокруг своей личной жизни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Бузовой в соцсети.

Так, телеведущая опубликовала целую серию сторис, посвященную своему новому возлюбленному.

На видео они обнимаются, целуются, а он ее "жалеет" после тяжелых съемок.

"Ты на ручки хотела? Долго ждал ее!" - поделился Давид.

Сама же Ольга Бузова не скрывала радости от того, что вернулась домой, и похвасталась ужином, который ее ждал - блюдами японской кухни. Также телеведущая рассказала, что собирается с любимым смотреть фильм "Реквием по мечте".

Ранее сообщалось, что любовник Ольги Бузовой намекнул на возможное пополнение в звездной семье. Так, Давид Манукян ранее рассказывал, что не прочь уже стать отцом. Но Ольга Бузова становиться мамой пока не спешит.

Однако недавно вокруг пары зародились слухи по поводу возможной беременности Бузовой. Дело в том, что на "свидание" Ольга надела огромный свободный свитер и подаренную Манукяном шубу, которая должна была скрывать фигуру артистки. Однако свободные вещи все равно не скрыли округлившийся животик Ольги Бузовой, на что обратил внимание даже сам Давид.

"Беременна что ли?" - подписал он фото в сторис.

Напомним, высокомерная Бузова после провала на росТВ разразилась откровениями.

Как сообщала Politeka, беда случилась с красавицей-сестрой Ольги Бузовой, раскрыт настоящий диагноз.

Также Politeka писала, что состоялась срочная госпитализация Бузовой, стало известно о страшном состоянии.