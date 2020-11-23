Коханець Ольги Бузової натякнув на можливе поповнення в зірковій родині

Відповідне фото з'явилася в Instagram блогера.

Так, Давид Манукян раніше розповідав, що не проти вже стати батьком. Але Ольга Бузова ставати мамою поки не поспішає.

У щільному графіку російської зірки Дава знайшов вільну хвилинку і витягнув кохану в кіно. Для "побачення" Ольга Бузова одягла величезний вільний светр і подаровану Манукяном шубу, яка мала приховувати фігуру артистки.

Але вільні речі все одно не приховали кругленький животик Ольги Бузової, що породило чутки про можливу вагітність російської зірки.

"Вагітна чи що?"- підписав Давид Манукян знімок в Instagram Stories, на якому видно зміни в зовнішності Ольги Бузової.

Але зіркова пара офіційно про поповнення в родині поки нічого не повідомляла.

Раніше ми розповідали, що коханця Ольги Бузової вивели на чисту воду.

Відверту заяву зробив його колишній друг Муххамат Бітуєв. За його словами, Дава нібито просто використовує Популярність Ольги Бузової для досягнення власних цілей.

Блогер не сумнівається, що Ольга Бузова в небезпеці, адже Давид Манукян нібито скоро покаже, на які підлі вчинки він здатний.

"Рожеві окуляри" раніше носила і подруга блогера Карина крос, яку він також "кинув".

Нагадавши, Зарозуміла Бузова після провалу на росТБ вибухнула одкровеннями

Як повідомляла Politeka, Біда трапилася з красунею-сестрою Ольги Бузової, розкритий справжній діагноз

Також Politeka писала, що Термінова госпіталізація Бузової, стало відомо про страшний стан