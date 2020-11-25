Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна показала ніжне кохання зі своїм чоловіком-гітаристом Валерієм Бебко

Учасники популярного колективу знялися в новому кліпі на пісню "Все було так" і виклали фрагмет в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз). За сюжетом музиканти зіграли закохану пару, якою є і в житті.

Під час зйомок група пригнала лімузин в кукурудзяне поле і залишила його на витоптаній ділянці. На опублікованому фрагменті Юлія і Валерій забралися на дах автомобіля і лягли, притулившись головами один до одного. Заспівавши свою вокальну партію, співачка повернулася до чоловіка і ніжно його поцілувала.

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили враження від нової роботи і образів зіркової пари:

"Валерчик, ви з Юлею - таланти!!! Музика, слова, кліп - на висоті!!! 👍 🏻 👍 🏻 👍 🏻 ❤ ️ і Данька, найпрекрасніше в цьому кліпі!!! 😍 ❤ ️ "; "Сильно!!!!... До мурашок....❤ ️ "; "Валера ти геній👍 Оскар давно пора! Ви як голлівудські актори. Дуже потужно і атмосферно❤️❤️❤️"; " обожнюю Вас! Ви Суперсімейка!"; "Так ніжно і чуттєво"; "не можу надивитися і наслухатися 😍 як же це потужно і красиво"; "До мурашок по шкірі, так хочеться зустріти свою любов і робити один одного щасливими все життя💞 🎉❤️😍"; "так приємно бачити прояви почуттів двох чудових людей)"; "чарівно, чуттєво, щиро. А кінцівка кліпу просто довела до сліз ❤️ маленький плід любові"; " що ж Ви робите... серце на шматки 💔 💔 💔 сльози з першого кадру".

Раніше Валерій Бебко, який також є креативним продюсером групи, розповів про проблеми у відносинах зі своєю знаменитою дружиною. Під час інтерв'ю в програмі "ЖВЛ" він зізнався, що ревнував Юлію Саніну до її партнера по "Танцях з зірками" - Дмитра жука. За словами Валерія, йому доводиться придушувати свої почуття, адже для його коханої дуже важливий цей проект.

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